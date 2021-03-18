​Сборная России начала тренироваться в Сочи

Состав сборной России постепенно начал собираться. Девять футболистов уже прибыли в расположение национальной команды и начали первую тренировку в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Начинаем первую тренировку в Сочи! pic.twitter.com/LD9jioVjvE — Сборная России (@TeamRussia) March 18, 2021

В марте команде Станислава Черчесова предстоит провести три игры в рамках стартующего отбора на чемпионат мира. Сборная России сыграет против Мальты, Словении и Словакии. Первый из этих матчей пройдёт уже в среду, двадцать четвёртого марта.

Также в одной отборочной группе со сборной России выступят национальные команды Кипра и Хорватии.