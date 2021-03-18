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​Сборная России начала тренироваться в Сочи

18 Марта 2021, 17:27,

Состав сборной России постепенно начал собираться. Девять футболистов уже прибыли в расположение национальной команды и начали первую тренировку в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

 

В марте команде Станислава Черчесова предстоит провести три игры в рамках стартующего отбора на чемпионат мира. Сборная России сыграет против Мальты, Словении и Словакии. Первый из этих матчей пройдёт уже в среду, двадцать четвёртого марта.

Также в одной отборочной группе со сборной России выступят национальные команды Кипра и Хорватии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
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