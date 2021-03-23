Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

Евсеев - о матчах сборной России в отборе ЧМ-2022: «Многого не жду»

23 Марта 2021, 10:15,

Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о предстоящих матчах сборной России в отборочном раунде чемпионата мира 2022-го года.

«Многого не жду, потому что это стартовые матчи. Хотелось бы, чтобы набрали 9 очков в трех матчах. Пожелание, чтобы начали цикл мощно. Игры со Словенией и Словакией будут показательными», - гласит сообщение специалиста в «Инстаграме».

В среду, 24-го марта, состоится стартовый поединок между сборными Мальты и России. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

После этого поединка подопечные Станислава Черчесова проведут матчи против Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Вадим Евсеев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов