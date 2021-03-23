Евсеев - о матчах сборной России в отборе ЧМ-2022: «Многого не жду»

Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о предстоящих матчах сборной России в отборочном раунде чемпионата мира 2022-го года.

«Многого не жду, потому что это стартовые матчи. Хотелось бы, чтобы набрали 9 очков в трех матчах. Пожелание, чтобы начали цикл мощно. Игры со Словенией и Словакией будут показательными», - гласит сообщение специалиста в «Инстаграме».

В среду, 24-го марта, состоится стартовый поединок между сборными Мальты и России. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

После этого поединка подопечные Станислава Черчесова проведут матчи против Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).