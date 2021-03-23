​Дзюба настроен побить рекорд Кержакова по голам в сборной

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23 Марта 2021, 18:19,
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Артём Дзюба настроен побить рекорд Александра Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.
«Хотелось бы догнать и обойти Кержакова. Надеюсь, получится», - рассказал Дзюба журналистам, отметив, что приоритетом для него являются результаты команды.
В настоящий момент Артём Дзюба имеет на своём бомбардирском счету 26 голов за сборную России. В рейтинге бомбардиров национальной команды форвард делит второе место с Владимиром Бесчастных. Кержаков остаётся на первой позиции с 30 голами.
В марте сборная России сыграет в отборе на чемпионат мира против мальтийцев, словенцев и словаков.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Александр Кержаков
Еще пара Лихтенштейнов и дело в шляпе.
Передёрни на счастье.