​Дзюба настроен побить рекорд Кержакова по голам в сборной

Артём Дзюба настроен побить рекорд Александра Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.

«Хотелось бы догнать и обойти Кержакова. Надеюсь, получится», - рассказал Дзюба журналистам, отметив, что приоритетом для него являются результаты команды.

В настоящий момент Артём Дзюба имеет на своём бомбардирском счету 26 голов за сборную России. В рейтинге бомбардиров национальной команды форвард делит второе место с Владимиром Бесчастных. Кержаков остаётся на первой позиции с 30 голами.

В марте сборная России сыграет в отборе на чемпионат мира против мальтийцев, словенцев и словаков.