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​Дзюба настроен побить рекорд Кержакова по голам в сборной

23 Марта 2021, 18:19,

Артём Дзюба настроен побить рекорд Александра Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.

«Хотелось бы догнать и обойти Кержакова. Надеюсь, получится», - рассказал Дзюба журналистам, отметив, что приоритетом для него являются результаты команды.

В настоящий момент Артём Дзюба имеет на своём бомбардирском счету 26 голов за сборную России. В рейтинге бомбардиров национальной команды форвард делит второе место с Владимиром Бесчастных. Кержаков остаётся на первой позиции с 30 голами.

В марте сборная России сыграет в отборе на чемпионат мира против мальтийцев, словенцев и словаков.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Александр Кержаков
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Комментарии (2)
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0
SpaM
23 Марта 2021, 20:16

Еще пара Лихтенштейнов и дело в шляпе.

1
kalibr
23 Марта 2021, 18:55

Передёрни на счастье.

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