Лепёхин: «Список Черчесова? Некоторые фамилии я слышу второй раз в жизни»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказал мнение о списке игроков Станислава Черчесова, которых главный тренер сборной России вызвал на отборочные матчи чемпионата мира против Мальты, Словении и Словакии.

- Как вам список игроков, которых Станислав Черчесов вызвал на ближайший сбор национальной команды? Начнем с вратарей. Кандидатура Дюпина удивляет?

- Я пристально не слежу за игрой Дюпина, но уверен, что Черчесов понимает, кого приглашает. Возможно, выступление «Рубина» в последних матчах поспособствовало этому решению. Вообще мне нравится, что тренерский штаб приглашает новые лица. Черчесов пытается всех вовлечь, кто может что-то показать. У нас ведь не очень большой выбор футболистов.

- Не удивляет, что нет Гилерме, учитывая, что «Локомотив» неплохо смотрится после зимнего перерыва?

- Нет. Я всегда говорил, что когда за сборную России выступают бразильцы, мне это не очень нравится. Тем более, не те бразильцы, которые могут в одиночку решить исход матча.

- Среди защитников обращает на себя внимание фамилия Самошникова из «Рубина». Здесь такая же история, как с Дюпиным?

- Думаю, да. Как-то стоит отметить футболистов «Рубина» за то, что они удачно играют с лидерами. Видимо, Черчесов рассматривает этих ребят в каком-то широком списке. В принципе все футболисты-россияне, которые играют в составах своих команд, уже являются кандидатами расширенного списка сборной.

- Есть вопросы по Марио Фернандесу, который травмировался во встрече с «Арсеналом»? Неужели он такой незаменимый в сборной, что даже с повреждением нужен национальной команде?

- У любого футболиста есть альтернатива. Другой вопрос, что если бы у Марио не было возможности играть, и травма была бы серьезная, его никто бы не вызвал.

- В линии полузащиты есть неожиданные фамилии?

- Есть несколько фамилий, что среди защитников, что среди полузащитников, которые я слышу второй раз в жизни, но я не очень пристально слежу за многими клубами. Главное чтобы Черчесов понимал, что он делает.

- Мирзов заслужил вызов?

- Уйдя из «Спартака», он стал играть более ярко, начал забивать. Наверное, его вызов – это аванс Резиуану. Мне вообще нравится, что когда человек проявит себя в нескольких играх, и его берут на карандаш в сборной. Это показатель того, что в национальной команде люди работают. Создается впечатление, что работа кипит. Идет ротация, появляются новые игроки. Это хорошо. Тем более, у нас в сборной нет футболистов, про кого можно было бы сказать, что он тащит на себе команду.

- А как же Дзюба?

- Не думаю, что он тащит сборную. Это зависимый форвард, наконечник копья. Есть удачные матчи, в которых он отличается. Но чтобы Дзюба забивал, должно много людей хорошо отработать.

- Не опасаетесь, что Соболев, который удачно провел последние матчи, может потеснить Артёма?

- Я буду только рад. В сборной сейчас троойка нападающих одного плана и фактуры. Я понимаю, в какую тактику будет играть команда Черчесова.

- Это хорошо, что в сборной нападающие одного плана, или хочется большего разнообразия?

- Чтобы было разнообразие в нападение, должна быть разнообразная и креативная линия полузащиты. Видимо Черчесов понимает, что креатива нам сейчас не хватает. Ушло поколение Аршавина, Семака, которые могло что-то креативить. Сейчас другие игроки в середине поля, и значит, под них больше подходят габаритные мощные форварды.

- Черчесов разочаровался в Смолове, которого не вызвал?

- Сейчас очевидно, что Смолов идет с базара, как говорится в футболе. Вчера я видел, как он вышел на замену. Хорошо, что забил, но от прежнего Смолова осталась одна фамилия. Хотя качества у него есть. Вопрос в том, насколько в данной ситуации он поможет команде. Наверное, меньше, чем Дзюба или Заболотный.

- Может, стоило вызвать Макарова, который всех удивляет своей игрой в последнее время?

- Его время еще придет. Он вызвался в молодежную сборную на чемпионат Европы. Лучше играть в молодежке, чем сидеть на скамейке запасных в основной сборной.

Елена Григорьевская