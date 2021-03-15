Черчесову молодёжный Евро важнее попадания на чемпионат мира-2022: О чём говорит состав сборной

Станислав Черчесов объявил состав сборной России на отборочные матчи к чемпионату мира-2022. Исходя из него, получается, что ему важнее успешное выступление молодёжки на Евро, чем поездка в Катар. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» удивляется выбору.

В марте первую сборную России ждут отборочные поединки за право поездки в Катар на чемпионат мира. Все знают, что в этот раз квалификация будет очень трудная, и в довольно сложной группе нам надо занимать первое место для прямого попадания, а второе даст право участвовать лишь в стыках. Также в марте молодёжная сборная России стартует в чемпионате Европы. Какой из этих турниров важнее? Для Черчесова, как оказалось, успех дружины Михаила Галактионова стоит на первом месте.

Черчесов не стал вызывать никого из молодых футболистов, которые уже сейчас могут играть на уровне главной команды страны. По Александру Максименко такое решение ещё можно понять, хотя прямо сейчас он едва ли не лучший вратарь страны (посмотрите его игру против «Краснодара» и «Динамо»!), Антон Шунин также играет надёжно. Возможно, при наличии двух таких голкиперов спартаковца и можно было отправить на Евро. Хотя если с динамовцем что-то случится, то у Черчесова останутся лишь Джанаев и Дюпин, и тут есть вопросы.

Однако если с вратарской линией мотив ясен, то вот, например, ситуация в обороне вызывает удивление. Черчесов отправил в молодёжку и Дивеева, и Евгеньева, и Маслова, оставшись с Семёновым, Жировым и Нойштедером в пару к Джикии. Такая жертва абсолютно непонятна. Все знают о проблемах в центре обороны, об ограниченности выбора, а Черчесов своими руками лишь усложняет себе ситуацию.

Такие же вопросы и по средней линии. Черчесов отказался от Макарова, находящегося в феноменальной форме, Захаряна — который не по годам хорош — в пользу Ионова, Мостового и Мирзова. Вы это серьёзно?

Россия не Германия или Франция, где есть по два равных состава. К сожалению, у нас каждый футболист на счету, и в этой ситуации странно, что Черчесов разбрасывается сильными игроками ради успеха молодёжки. Даже если Россия выиграет Евро до 21 года, это не подсластит пилюлю от непопадания на чемпионат мира. У нас же в марте игры против прямых конкурентов Словении и Словакии. Потери очков усложнят борьбу за поездку в Катар.

Кстати, ещё удивило отсутствие Фёдора Смолова. Форвард «Локомотива» стал забивать, но Черчесов продолжает вызывать нападающих, только исходя из роста. А ведь Смолов сейчас, выходя со скамейки, даёт качество, отличный результат.

Приятно удивило лишь появление Ильи Самошникова — у Жиркова появилась хоть какая-то альтернатива, да и защитник «Рубина» здорово себя проявляет в последнее время.

Черчесов себя поставил в довольно сложное положение. При потере хотя бы двух очков вопросов по комплектованию команды ему не избежать. Спасёт тренера только стопроцентный результат, ведь победителей не судят. В любой другой ситуации критики будет много.

Андрей Центров