Корнаухов объяснил, почему Чалова и Смолова не вызвали в сборную

Бывший российский футболист Олег Корнаухов поделился мнением о выборе футболистов для вызова в национальную сборную на матчи отборочного этапа ЧМ-2022 с Мальтой, Словенией и Словакией в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Никаких сомнений в принципе этот выбор не вызвал. Есть в списке игроки, которые хорошо себя начали проявлять в последних играх, но понятно, что это все пробные шары. Тот состав, который будет играть, не меняется и тут все предсказуемо.

На воротах играть будет скорее всего Шунин. Сафонов пока что травмирован, а Максименко играет за молодежку, у них финальная часть чемпионата Европы, поэтому у такого выбора есть логика. Чемпионат Европы - довольно престижный турнир по этому возрасту, поэтому это абсолютно нормально, что собрали сильнейших в молодежке. А что касается основной сборной, то я не вижу, кто из молодёжной команды готов играть в стартовом составе главной сборной.

Почему не вызвали Чалова или Смолова? Опять же, Чалов задействован в молодёжной сборной. Что касается Смолова, то он играет очень мало. Чтобы играть в сборной России, надо быть игроком основного стартового состава своего клуба, но на данный момент он таковым не является. Здесь есть другие футболисты. Схема сборной меняться не будет, она будет такой же, поэтому достаточно футболистов в линии атаки, которые будут задействованы», - сказал Корнаухов.

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