​Черчесов считает, что сборную Мальты нельзя недооценивать

|
23 Марта 2021, 16:21,
|
|
Рулевой сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу игры против Мальты, которая пройдёт уже в среду, двадцать четвёртого марта. Этим матчем для российской национальной команды начинается отбор на чемпионат мира.
«Все команды хотят начать отбор с хорошего результата, и Мальта не является исключением. На уровне сборных простых игр не бывает, это подтвердят и тренеры, и футболисты.
Отбор стартует для всех команд, все сборные в равных условиях. Наш первый барьер – сборная Мальты», - сказал Черчесов журналистам.
Другими соперниками российской сборной в марте станут словенцы и словаки.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов