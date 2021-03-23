​Черчесов считает, что сборную Мальты нельзя недооценивать

Рулевой сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу игры против Мальты, которая пройдёт уже в среду, двадцать четвёртого марта. Этим матчем для российской национальной команды начинается отбор на чемпионат мира.

«Все команды хотят начать отбор с хорошего результата, и Мальта не является исключением. На уровне сборных простых игр не бывает, это подтвердят и тренеры, и футболисты.

Отбор стартует для всех команд, все сборные в равных условиях. Наш первый барьер – сборная Мальты», - сказал Черчесов журналистам.

Другими соперниками российской сборной в марте станут словенцы и словаки.