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​Черчесов считает, что сборную Мальты нельзя недооценивать

23 Марта 2021, 16:21,

Рулевой сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу игры против Мальты, которая пройдёт уже в среду, двадцать четвёртого марта. Этим матчем для российской национальной команды начинается отбор на чемпионат мира.

«Все команды хотят начать отбор с хорошего результата, и Мальта не является исключением. На уровне сборных простых игр не бывает, это подтвердят и тренеры, и футболисты.

Отбор стартует для всех команд, все сборные в равных условиях. Наш первый барьер – сборная Мальты», - сказал Черчесов журналистам.

Другими соперниками российской сборной в марте станут словенцы и словаки.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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