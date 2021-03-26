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Дзюба: «Франция забила из офсайда, а мы нормально забили»

26 Марта 2021, 11:41,

Форвард Артём Дзюба на канале сборной России в YouTube поделился мнением о мартовских отборочных матчах.

- О победе над Мальтой:

- Действительно непростая победа, но мы, в принципе, и готовились к тому, что Мальта организованная, все дома прилично играют. Конечно, не совсем матч получился, но мы рады, что взяли три очка в этом непростом матче.

- О гонке бомбардиров сборной России:

- Да, я обогнал Владимир Бесчастных. Я помню, как Кержаков догонял Бесчастных и обгонял его. Для него такое событие было, поэтому мне тоже очень приятно обогнать Владимира Бесчастных.

- О голе в ворота сборной Мальты:

- Забил гол, там разыграли комбинацию классную Ионов, Караваев и Фомин. Мне удалось завершить голом. Боялся, чтобы офсайда не было. Не знали, есть ВАР или нет, офсайда не было, вообще супер, ну и на повторе видно, что я в офсайде не был. Франция забила из офсайда, а мы нормально забили. Посвящая голевой момент - мамочка, с днем рождения тебя. Накануне у нее был день рождения, и она попросила забить гол. Поэтому я выполнил.

- О результатах матчей соперников по группе:

- Я думал, что Хорватии будет тяжело, но не ожидал, что Словения выиграет, и что Кипр сыграет вничью со Словакией. По обзору я увидел, что Кипр был даже ближе к победе. Такой непростой тур. Мы понимали, что группа будет непростой и ровной. Главное, что всё будет решаться в матчах Словении, Словакии и Хорватии между собой. Конечно же, нужно не потерять очки с Мальтой и Кипром. Кто меньше потеряет, тот и будет на вершине. В любом случае будет очень интересно.

- О ближайших матчах со Словенией и Словакией:

- Совершенно другая игра, совершенно другой рисунок. Вообще Мальту нужно забыть. Главное, что набрали три очка. Наверное, всегда первые мартовские матчи не совсем такие удачные именно по самой игре и цельности. Важно было победить, важно, что мы никого не потеряли. Я думаю, что со Словенией будет совсем другой рисунок и совсем другой ритм и совсем другие скорости.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба
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