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Пономарёв: «Не очень хорошо настроились на Мальту, поэтому игра получилась рваной»

25 Марта 2021, 13:02,

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру нашей национальной команды против Мальты.

- Наверняка не ожидали, что победа будет добыта в такой тяжелой борьбе.

- Да. Победа действительно получилась трудная. Видимо, наши ребята не очень ответственно подошли к этой встрече. Думали, Мальта есть Мальта, поэтому не очень хорошо настроились. А в процессе игры настроиться практически невозможно. Поэтому получилась рваная игра. Слава богу, что Соболев забил третий мяч. Это помогло успокоиться. А то пришлось понервничать. 2:1 - противный счет. Тем более соперник поджимал. А в обороне все может случиться. Любой рикошет и 2:2. Нужно к таким матчам относиться более ответственно. Тренеру надо посерьезнее настраивать ребят, или просить их, или угрожать. Нужно отрабатывать до конца все 90 минут, иначе это чревато серьезными последствиями. Я уверен, что следующую встречу со Словенией мы проведем по-другому.    

- Может, в матче со Словенией стоит выпустить пару Дзюба-Соболев?

- Здесь сложно сказать, потому что, возможно, каждый будет тянуть одеяло на себя. Может, Соболеву лучше в оттяжке сыграть и подключаться к атакам, а Дзюба впереди. Все-таки два высоких форварда - это большое преимущество при угловых и штрафных.

- Соболев забил за 10 минут, выйдя на замену, и в клубе он много забивает. Как оцените его игру вчера?

- Саша - молодец. Я вижу, что он прибавляет. Стал побыстрее соображать, принимает мяч хорошо, полубоком к воротам противника. Видно, что Соболев прогрессирует и это приятно.

- Что случилось с нашей сборной в начале второго тайма, когда счет был 2:0?

- Немного ушли в оборону. Может, чуть подустали. Климатические процессы тоже здесь влияют. Менять климат очень сложно. Помню по себе. Мы прилетели в Южную Америку, ноги были просто ватные. Так что ребятам можно простить такое состояние, когда они немного подсели.

- Вообще удивительно, что в середине второго тайма Мальта стала превосходить нашу сборную?

- Я про это и говорю. Закончился порох в пороховницах. Организм сдает свои позиции. Но главное, что ничего страшного не случилось. У себя забегаем.

- Что касается Миранчука, вы видите его прогресс за время пребывания в «Аталанте»?

- Он там не каждый матч проводит в основном составе. А здесь он чувствовал себя более уверенно. Там он зависит от установки тренера, поставят его или нет. А здесь каждую игру Миранчук знал, что будет в составе, поэтому не нервничал. 

- Что можете сказать о пасе назад Ионова, в результате которого Мальта забила нам мяч?

- Бывает. Ну, не заметил, не оценил свою позицию и противника. Думаю, больше этого не повторится, и он будет играть только вперед. Защитникам всегда говорят, чтобы они не играли назад. Это чревато серьезными последствиями. Не отыгрывайте мяч вратарю. Он тоже может ошибиться и промахнуться. 

- Вообще вас не удивляет, что Черчесов приглашает Ионова, Ахметова, которые не впечатляют ни в клубах, ни в сборной?

- Возможно, я бы на его месте этого не сделал. Значит, тренер видит другие позиции этих футболистов. Они ему более близки, и Черчесов на них рассчитывает. Это уже дело тренера. С него будут спрашивать.

- По десятибалльной шкале какую оценку поставите нашей сборной?

- Семерочку.

- Какие ожидания от матча со Словенией?

- Вот Словении я опасаюсь. Ситуация в подгруппе будет серьезная, учитывая, что хорваты проиграли словенцам. Хотя я поставил бы на победу нашей сборной со счетом 2:0.

- А чего опасаетесь?

- Проблем в обороне. Даже у Мальты были моменты для взятия ворот, которые они не использовали. А такие моменты нельзя допускать. Надо более строго играть в обороне.

Елена Григорьевская
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Владимир Пономарёв, Сборная Мальты
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