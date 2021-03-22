Сборная России сегодня презентует новую форму

В понедельник, 22-го марта, состоится презентация новой игровой формы национальной сборной России по футболу.

«У сборной - новая форма от adidas. Она стильная и лаконичная. Нам не терпится ее показать», - гласит сообщение пресс-службы в «Твиттере».

Начало презентации запланировано в 21:50 по московскому времени.

Напомним, что 24-го марта сборная России проведет первый матч в отборочном раунде чемпионата мира 2022-го года. Соперником подопечных Станислава Черчесова станет Мальта.

После этой встречи россияне встретятся с командами Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).