Черчесов рассказал о травме Марио Фернандеса

|
25 Марта 2021, 09:16,
|
|
Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о состоянии здоровья защитника Марио Фернандеса, получившего повреждение по ходу поединка с командой Мальты (3:1) в отборочном раунде чемпионата мира 2022-го года.
«Во время игры бывают ушибы. У Марио все нормально. В конце концов, у нас есть два дня до Словении», - передает слова специалиста издание Sport24.
В поединке против Мальты Фернандес отметился забитым мячом.
Во втором туре квалификационного этапа сборная России на своем поле примет команду Словении. Встреча пройдет 27-го марта. 30-го марта подопечные Черчесова в гостях встретятся со сборной Словакии.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Станислав Черчесов, Марио Фернандес