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Черчесов рассказал о травме Марио Фернандеса

25 Марта 2021, 09:16,

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о состоянии здоровья защитника Марио Фернандеса, получившего повреждение по ходу поединка с командой Мальты (3:1) в отборочном раунде чемпионата мира 2022-го года.

«Во время игры бывают ушибы. У Марио все нормально. В конце концов, у нас есть два дня до Словении», - передает слова специалиста издание Sport24.

В поединке против Мальты Фернандес отметился забитым мячом.

Во втором туре квалификационного этапа сборная России на своем поле примет команду Словении. Встреча пройдет 27-го марта. 30-го марта подопечные Черчесова в гостях встретятся со сборной Словакии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Станислав Черчесов, Марио Фернандес
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