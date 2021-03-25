Черчесов рассказал о травме Марио Фернандеса

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о состоянии здоровья защитника Марио Фернандеса, получившего повреждение по ходу поединка с командой Мальты (3:1) в отборочном раунде чемпионата мира 2022-го года.

«Во время игры бывают ушибы. У Марио все нормально. В конце концов, у нас есть два дня до Словении», - передает слова специалиста издание Sport24.

В поединке против Мальты Фернандес отметился забитым мячом.

Во втором туре квалификационного этапа сборная России на своем поле примет команду Словении. Встреча пройдет 27-го марта. 30-го марта подопечные Черчесова в гостях встретятся со сборной Словакии.