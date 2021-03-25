А вы думали, мы этот «колхоз» не обыграем? Четыре игрока сборной России, которые спасли команду от позора на Мальте

Оценки футболистам Станислава Черчесова

Очень редко гостевая победа со счётом 3:1 приносит столь скомканную радость. Сборная Мальты по сути на равных сыграла с командой России, поделив отрезки влияния на таймы. Победу «нашим парным» принёс класс исполнителей и везение. Каких-то выводов делать не стоит, но можно смело сказать, что если бы мы начинали отбор матчем против сборной Словении, то получили бы поражение.

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Статистика матча: владение мячом – 43:57, удары по воротам – 9:10, в створ - 5:4, угловые – 0:5. Цифры примерно равные, кто же позволил сборной России одолеть столь «грозного» соперника? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Станислава Черчесова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ РОССИИ

АНТОН ШУНИН – 6,0. Отразить голевой удар Мбонга Шунин вряд ли мог, а в остальных эпизодах хозяева мазали сами. Статистика насчитывает четыре сейва в активе Антона, однако это всё слабые удары с дальних дистанций.

МАРИО ФЕРНАНДЕС – 7,5. Русский бразилец подключался редко, но метко. Чётким ударом завершил атаку, забив победный гол. В остальное время исполнял прямые обязанности (в отличие от Караваева, о котором поговорим ниже), с фланга Марио мальтийцы вообще ничего не создали.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,0. Центральные защитники себя сегодня не проявили. У Георгия один отбор при трёх фолах. Мальта могла забивать три-четыре раза, забила однажды. Центр защиты проигрывал в резкости нападающим, подборы не собирал.

АНДРЕЙ СЕМЁНОВ – 5,0. Такая же картина с Семёновым. По сути, во время игры Андрей и видно не было. Короткие передачи ближнему и минимальное количество борьбы. Но свобода атакующих игроков Мальты говорит сама за себя. Если пропускать от таких исполнителей, то как закрыть Иличича?

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 4,5. Очень тяжело оценить игру Караваева. Вячеслав много подключался и был активен на левом краю атаки, однако при этом забывал о своей основной работе – в обороне по его флангу проходной двор. И гол пришёл, и два опасных момента. Первостепенным критерием оценки возьмём всё-таки прямые обязанности.

ИЛЬЗАТ АХМЕТОВ – 6,0. Чистым опорником отработал Ахметов, сработав чётко. Пять перехватов набрал, два отбора. Однако разрушать против Мальты – задача не из самых сложным, да и когда Теума мог сравнять счёт, подобрав второй темп, как раз провалилась опорная зона.

ДАНИИЛ ФОМИН – 5,5. Голевой передачей Даниил чуть поправил себе оценку, которая могла быть гораздо хуже. Фомин в опорной зоне был настолько слаб в отборе, что обычные мальтийцы трижды (!) прошли его на дриблинге. Борьбу Даниил проиграл четыре раза из шести.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 6,5. Неплохо отработал Далер Кузяев, появляясь на обоих флангах. Полузащитник больше пользы даже принёс в отборе (4 удачных действия), что ещё раз доказывает превосходство Мальты. В атаке Кузяев отметился неплохим дальним ударом и постоянным движением.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН – 6,5. А где навесы из «Монако»? Хочется спросить. Едва ли не лучший ассистент Лиги 1 подавал сегодня из рук вон плохо, что странно. Но активен был Александр, регулируя атаки через центр. Шесть раз обыграл соперников один в один.

АЛЕКСЕЙ ИОНОВ – 4,5. Черчесов упорно ставит в состав Ионова, а Алексей упорно доказывает, что уже не тянет. Полузащитник «Краснодара» был рядом с первым голом, но ничего толкового не сделал. В атаке пользы мало, а в обороне не доработал, когда забивала Мальта.

АРТЁМ ДЗЮБА – 8,0. «А вы думали, мы этот колхоз не обыграем?» Так может сказать сегодня только Артём Дзюба, по сути сделавший результат. В активе форварда «Зенита» не только гол и голевая передача, но и вся опасность, исходившая после навесов. В комбинационный футбол «наши парни» играли ужасно.

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АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК – б/о.

РИФАТ ЖЕМАЛЕТДИНОВ – б/о.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ – б/о.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ - б/о. Поздравляем с голом, подаренным голкипером сборной Мальты. Но к личным достижениям Александр отнести этот мяч вряд ли может, хоть и хорошо форвард вышел на замену.