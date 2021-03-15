Дюпин узнал о вызове в сборную от корреспондента

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин в эфире канала «Матч Премьер» рассказал о вызове в сборную России.

- Как вы узнали о вызове в сборную России?

- Я сегодня сидел после тренировки, восстанавливался в СПА-комплексе на базе, лазил в Интернете, «Инстаграм» листал. Мне поступил звонок, оказалось, что это позвонил корреспондент взять интервью у меня взять комментарий о вызове в сборную. Я от него узнал.

- Вы сразу поверили?

- Я знал, что я в расширенном списке, и есть такая возможность, потому что заранее отдавал документы на визу, чтобы все сделать. Поэтому я поверил на слово.

- Для вас это сбыча мечт, что это? Ведь 32 года - это серьезный возраст, чтобы оказаться в национальной команде.

- Вызвали в 32, а возможность дебютировать будет только в 33, потому что послезавтра день рождения. Конечно, это мечта детства, помню Евро-96, мы с другом покупали журнал, клеили наклейки, это был космос для меня. Мечтали с ним оказаться там же, чтобы про нас журналы делали, чтобы другие пацаны нас искали и наклеивали в этот журнал. Спустя 25 лет мечта осуществилась.