​УЕФА подтвердил место проведения матча Мальта – Россия

В УЕФА подтвердили, что матч отбора на чемпионат мира между национальными командами Мальты и России пройдёт в Та-Кали, как и планировалось изначально. Об этом в своём канале K/On/Off в Telegram сообщил журналист Олег Конов.

Напомним, что из-за введения на Мальте локдауна матч мог быть перенесён или пройти в другой стране. РФС предлагал мальтийцам обменяться кругами и сыграть о Сочи, что подтверждал на понедельничной пресс-конференции Станислав Черчесов. Тем не менее, власти всё же разрешили сборной Мальты принять Россию дома.

Мальта – Россия – это стартовый для команд матч отбора на чемпионат мира. Он пройдёт уже в следующую среду, двадцать четвёртого марта.