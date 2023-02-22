В Испании оценили вероятность возвращения Месси в «Барселону»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может вернуться в «Барселону» по окончании сезона.

Переговоры 35-летнего игрока с руководством «ПСЖ» по новому контракту пока не привели к успеху. Недавно выяснилось, что отец Лионеля встречался с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой – стороны обсуждали будущее чемпиона мира. Информация нашла подтверждение у авторитетных источников, однако в клубе по-прежнему считают возвращение Месси практически невозможным сценарием, докладывает журналист Хелена Кондис. Лапорта понимает, что шансы на приход аргентинца невелики, но по-прежнему не исключает такого сценария.