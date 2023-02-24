Восстановление Педри проходит с опережением

Молодой полузащитник «Барселоны» Педри может восстановиться от травмы бедра раньше, чем предполагалось. Приятной новостью для всех болельщиков каталонцев делится портал AS.

Изначально сообщалось, что восстановление хавбека будет длиться до 19 марта. Однако теперь врачи обозначили новый срок – 12 марта. Поэтому важный игрок основы команды Хави может выйти на поле на неделю раньше прогноза.

Напомним, что Педри травмировался в первом матче на стадии 1/16 финала Лиги Европы против «МЮ» (2:2) и не помог своей команде в ответной игре, по результату которой (1:2) «Барса» выбыла из еврокубка.