Вирц мечтает играть за «Барселону», но есть одна проблема

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц мечтает выступать за каталонскую «Барселону». По информации от издания Sport, 19-летний хавбек хотел бы перебраться на «Камп Ноу» в обозримом будущем.

Тем не менее, есть одна проблема. Дело в том, что из-за финансовых проблем и новой политики зарплатной ведомости, у «Барселоны» практически нет никаких шансов подписать Вирца в грядущее трансферное окно.

Напомним, Флориан лишь недавно вернулся в строй после травмы, которая оставила его вне игры практически на год. На счету Вирца три результативные передачи в шести матчах нынешнего розыгрыша Бундеслиги.