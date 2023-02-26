Хави: «Нет никаких оправданий, поздравления «Альмерии»

В матче двадцать третьего тура испанского чемпионата «Барселона» сразилась с «Альмерией», потерпев сенсационное поражение от аутсайдера чемпионата - всего лишь второе для «Барселоны» в текущем сезоне.

Наставник каталонского клуба Хави Эрнандес считает, что соперник заслужил победу, он разочарован итогами игры для своего клуба.

- Я думаю, нет оправданий, мы сыграли очень плохо, особенно в первом тайме. Думаю, это была наша худшая игра в нынешнем сезоне, очень жаль, потому что потеряли большую возможность. Поздравления «Альмерии», они заслужили свой праздник, - цитирует слова Хави пресс-служба «Барселоны».