Хави: «Меня не удивляют успехи Артеты в «Арсенале»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о работе Микеля Артеты, возглавляющего лондонский «Арсенал».

В настоящий момент «канониры» лидируют в турнирной таблице Английской премьер-лиги, на два очка опережая «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. В запасе у «Арсенала» также имеется один матч.

«Меня не удивляют достижения Артеты во главе «Арсенала». В своё время он работал ассистентом Гвардиолы, а также был центральным полузащитником «Барселоны» – эти два фактора уже дают ему преимущество. У меня всегда было ощущение, что он преуспеет в роли тренера», – цитирует Goal наставника «сине-гранатовых».