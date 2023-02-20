Араухо: «Продлением контракта я показал, что хочу остаться в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо заявил, что доволен своим нынешним положением в команде. Напомним, уругваец недавно восстановился после операции на колене и вернулся в стартовый состав «сине-гранатовых».

«Я очень счастлив в «Барселоне» и всегда об этом говорил. Я доказал это своим решением продлить контракт с командой. Я всегда хотел остаться здесь, даже несмотря на многие предложения, которые у меня были», – цитирует Араухо Efe.

Араухо может сыграть как на позиции центрального защитника, так и на правом фланге обороны. 23-летний уругваец в нынешнем сезоне провёл 11 матчей в чемпионате Испании, где отметился одной результативной передачей.