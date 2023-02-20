«Барселона» хочет продлить контракт с Хави

Руководство каталонской «Барселоны» находится под впечатлением от работы своего главного тренера Хави Эрнандеса. Несмотря на вылет из Лиги чемпионов на стадии группового этапа, верхушка клуба довольна результатами в чемпионате. Напомним, «сине-гранатовые» уверенно идут в Ла Лиге на первом месте с 7 пропущенными голами и с отрывом в 8 очков от мадридского «Реала».

Как сообщает издание Sport, в связи с этим руководство готово предложить Хави новый контракт. Действующее соглашение испанского специалиста со своим родным клубом истекает в конце следующего сезона.

Напомним, «Барселона» также продолжает сохранять шансы на победу в Кубке Испании, где встретится в полуфинале с «Реалом». В Лиге Европы команда скоро сыграет ответный матч ⅛ финала с «Манчестер Юнайтед». Первый поединок закончился вничью 2:2.