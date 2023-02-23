Хави: «Тренировать клуб АПЛ? Сейчас я об этом не думаю»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес признался, что сейчас не задумывается о том, чтобы возглавить команду из Английской премьер-лиги. Напомним, испанец занимает свой нынешний пост уже более года.

«Тренировать клуб из Английской премьер-лиги? Будет ли для меня это следующим шагом? Сейчас я об этом не думаю. Я только начал в «Барселоне». Я чувствую, что возможность возглавить этот клуб представилась мне очень рано. Это великолепно», – заявил Хави на пресс-конференции.

Под руководством Хави «Барселона» в данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая мадридский «Реал» на 8 очков.