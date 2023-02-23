Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Тренировать клуб АПЛ? Сейчас я об этом не думаю»

23 Февраля 2023 • 12:56 Комментировать
Альмерия
...
Барселона
26.02 20:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес признался, что сейчас не задумывается о том, чтобы возглавить команду из Английской премьер-лиги. Напомним, испанец занимает свой нынешний пост уже более года.

«Тренировать клуб из Английской премьер-лиги? Будет ли для меня это следующим шагом? Сейчас я об этом не думаю. Я только начал в «Барселоне». Я чувствую, что возможность возглавить этот клуб представилась мне очень рано. Это великолепно», – заявил Хави на пресс-конференции.

Под руководством Хави «Барселона» в данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая мадридский «Реал» на 8 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬМЕРИЯ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Февраля
13:48 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес мог бы оказаться в «Реале» или «Манчестер Сити», если бы подождал до лета
13:00 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Родри в «Барселону» невозможен
12:56 · Испания. Ла Лига
Хави: «Тренировать клуб АПЛ? Сейчас я об этом не думаю»
12:50 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» в январе отказалась продавать «Рафинью» в «Арсенал» за 70 миллионов евро
12:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» летом в первую очередь хочет купить нового нападающего 1
12:11 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд требует 150 миллионов евро за Беллингема, «Реал» не готов платить такие деньги
10:42 · Испания. Ла Лига
Игроки «Реала» считают, что Начо заслуживает больше игрового времени
00:42 · Англия. Премьер-лига
Хави: «Меня не удивляют успехи Артеты в «Арсенале»
22 Февраля
23:53 · Испания. Ла Лига
В Испании оценили вероятность возвращения Месси в «Барселону»
22:16 · Испания. Ла Лига
Хави: «Месси без проблем впишется в игру «Барселоны»
21:11 · Италия. Серия А
«Реал» планирует усилиться нападающим из Серии А 1
18:03 · Италия. Серия А
Каррагер: В следующем сезоне Кварацхелия может оказаться в «Реале»
16:54 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» продлил контракт с Витселем
15:19 · Испания. Ла Лига
​Начо: «Реал» сообщил мне, что я смогу остаться» 1
13:28 · Испания. Ла Лига
​Де Пауль пропустит дерби с «Реалом»
Все новости
Рекомендуем