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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стали известны условия нового контракта Серхи Роберто

24 Февраля 2023 • 20:32 Комментировать
Альмерия
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Барселона
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26.02 20:30

Правый защитник «Барселоны» Серхи Роберто в ближайшее время продлит контракт с клубом.

Как стало известно ранее, на следующей неделе стороны официально заключат новый трудовой договор. По данным издания Esport3, речь идёт о краткосрочном контракте, рассчитанном на один год, как и планировалось ранее, однако сделка также предусматривает пункт автоматического продления ещё на один сезон – опция будет активирована при достижении игроком определённого количества сыгранных матчей.

Действующее соглашение Серхи Роберто истекает в июне. В его активе три гола и три результативных паса в 21 матче текущей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто
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АЛЬМЕРИЯ БАРСЕЛОНА
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