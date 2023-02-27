Стало известно, что сказал Хави игрокам «Барселоны» в перерыве провального матча с «Альмерией»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не скрывал своего разочарования.

Воскресный матч Ла Лиги завершился для «сине-гранатовых» минимальным поражением от «Альмерии» (0:1). Команда Хави пропустила на 24-й минуте встречи, на что так и не нашла ответа.

«Вы не должны играть за «Барселону», если у вас нет души, – приводит журналист Хави Мигель слова рулевого каталонцев. – Я не прошу вас играть в футбол лучше – я прошу хотя бы сохранять достоинство. Мы просто не можем продолжать в том же духе, ведь мы – «Барселона», и сейчас над нами доминируют», – сказал игрокам Хави Эрнандес в перерыве матча.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, на семь очков опережая мадридский «Реал».