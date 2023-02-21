Ферран Торрес: «Я восхищаюсь Хави»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес высказался о главном тренере команды Хави Эрнандесе.

«Хави поздравил меня после хорошей игры с «Кадисом». Мы часто общаемся. Однако я не тот, кто будет спрашивать, почему не играю. Мне нравится, когда есть конкуренция. Я восхищаюсь Хави, «Барселона» у него в крови, он выиграл абсолютно все с этой командой», — цитирует Торреса Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет один ассист.

После 22 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 59 очков.