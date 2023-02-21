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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ферран Торрес: «Я восхищаюсь Хави»

21 Февраля 2023 • 19:38 Комментировать
Альмерия
...
Барселона
26.02 20:30

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес высказался о главном тренере команды Хави Эрнандесе.

«Хави поздравил меня после хорошей игры с «Кадисом». Мы часто общаемся. Однако я не тот, кто будет спрашивать, почему не играю. Мне нравится, когда есть конкуренция. Я восхищаюсь Хави, «Барселона» у него в крови, он выиграл абсолютно все с этой командой», — цитирует Торреса Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет один ассист.

После 22 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 59 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ферран Торрес
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АЛЬМЕРИЯ БАРСЕЛОНА
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