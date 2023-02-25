Ди Мария летом согласился на переход в «Барселону», но клуб не смог оформить сделку

Полузащитник туринского «Ювентуса» Анхель ди Мария летом вполне мог оказаться в каталонской «Барселоне». По информации от Relevo, аргентинский хавбек уже дал согласие на переход в команду Хави Эрнандеса, но трансфер не состоялся по одной причине.

Дело в том, что «Барселона» к тому времени ещё не успела активировать все свои рычаги, что не смогло позволить зарегистрировать трансфер из-за проблем с финансовым фэйр-плеем. В конечном итоге ди Мария на правах свободного агента подписал контракт с «Ювентусом».

В нынешнем сезоне Анхель отметился семью голами и тремя результативными передачами во всех турнирах. В конце сезона у игрока истекает контракт с «Ювентусом».