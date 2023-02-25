Хави: «Левандовски находится в хорошей форме»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о роли Роберта Левандовски в составе испанского гранда.

«Левандовски находится в хорошей форме. Конечно, он недоволен вылетом команды из Лиги Европы, однако Роберт понимает, что мы строим долгосрочный проект. Он часто участвует в розыгрышах атак, но нужно чаще находить его у чужой штрафной площади», — цитирует слова чемпиона мира и Европы издание AS.

По его мнению, «блауграна» с Левандовски стала более конкурентноспособной, что позволяет сконцентрироваться на чемпионской гонке в Ла Лиге. Также Хави отметил, что у него не было персональной беседы с поляком после вылета из Лиги Европы.

Напомним, что Роберт Левандовски присоединился к «Барселоне» перед началом нынешнего сезона, забив во всех турнирах 25 голов в 30 играх в рамках всех состязаний.