«Барселона» хочет пригласить Тюрама по той причине, что француз может закрыть любую позицию в атаке

Каталонская «Барселона» всерьёз нацелена на трансфер нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама. По информации от Mundo Deportivo, главного тренера «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса француз особенно привлекает тем, что способен сыграть абсолютно на любой позиции в атаке.

Ранее уже стало официально известно, что в конце сезона Тюрам покинет «Боруссию» на правах свободного агента. Футболиста связывали с такими клубами, как миланский «Интер», лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария».

Трансфер Тюрама в «Барселону» вполне возможен, так как француз будет доступен на правах свободного агента. «Сине-гранатовые» могут себе позволить трансфер Маркуса.