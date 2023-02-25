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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» хочет пригласить Тюрама по той причине, что француз может закрыть любую позицию в атаке

25 Февраля 2023 • 13:34 Комментировать
Майнц
4:0
Боруссия М
окончен

Каталонская «Барселона» всерьёз нацелена на трансфер нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама. По информации от Mundo Deportivo, главного тренера «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса француз особенно привлекает тем, что способен сыграть абсолютно на любой позиции в атаке.

Ранее уже стало официально известно, что в конце сезона Тюрам покинет «Боруссию» на правах свободного агента. Футболиста связывали с такими клубами, как миланский «Интер», лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария».

Трансфер Тюрама в «Барселону» вполне возможен, так как француз будет доступен на правах свободного агента. «Сине-гранатовые» могут себе позволить трансфер Маркуса.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам
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