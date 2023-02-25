Андерсон: «Если бы не «Барселона», я бы выиграл 3 Лиги чемпионов в составе «МЮ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон вспомнил о двух проигранных финалах Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны». Напомним, манкунианцы уступили «сине-гранатовым» в решающих матчах 2009 и 2011 года.

«Если бы не «Барселона», я бы выиграл 3 Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед». Сэр Алекс Фергюсон готовил команду к финалам в привычной для себя манере. Мы проиграли по той причине, что у «Барселоны» была великая команда. Им даже не нужен был тренер, они прекрасно могли справиться сами», – цитирует Андерсона Utd Plug.

Напомним, Андерсон завершил карьеру в 31 год. Бразилец выиграл лишь одну Лигу чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед». Случилось это в 2008 году в Москве, когда манкунианцы обыграли «Челси» в серии пенальти.