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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявила состав на игру с «Альмерией»

26 Февраля 2023 • 20:14 Комментировать
Альмерия
0:0
Барселона
1 6.90 X 4.70 2 1.45
1-й тайм

В матче двадцать третьего тура испанского чемпионата «Барселона» сразится с «Альмерией», и накануне игры наставник каталонской команды объявил стартовый состав своей дружины. В нем выделяется отсутствие Жюля Кунде - французский защитник, забивший два автогола подряд в последнее время, начнет игру на скамейке запасных.

«Барселона»: тер Щтеген, Бускетс, Гави, Левандовски, Ферран Торрес, Кристенсен, Альба, Кессье, Сержи Роберто, Френки де Йонг, Эрик Гарсия.

Следить за событиями игры между «Альмерией» и «Барселоной» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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АЛЬМЕРИЯ БАРСЕЛОНА
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