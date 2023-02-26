«Барселона» объявила состав на игру с «Альмерией»

В матче двадцать третьего тура испанского чемпионата «Барселона» сразится с «Альмерией», и накануне игры наставник каталонской команды объявил стартовый состав своей дружины. В нем выделяется отсутствие Жюля Кунде - французский защитник, забивший два автогола подряд в последнее время, начнет игру на скамейке запасных.

«Барселона»: тер Щтеген, Бускетс, Гави, Левандовски, Ферран Торрес, Кристенсен, Альба, Кессье, Сержи Роберто, Френки де Йонг, Эрик Гарсия.

Следить за событиями игры между «Альмерией» и «Барселоной» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.