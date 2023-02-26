«Альмерия» впервые в истории выиграла у «Барселоны»

В матче двадцать третьего тура испанского чемпионата «Барселона» сразилась с «Альмерией», потерпев сенсационное поражение от аутсайдера чемпионата - всего лишь второе для «Барселоны» в текущем сезоне.

Как оказалось, это был восемнадцатый матч между командами - и впервые «Альмерия» выиграла у гранда, сумев в предыдущих тринадцати играх добиться лишь трех ничьих. Впервые команды сыграли в 1980 году, в предыдущий раз до этого сезона - в 2015, и там «Барселона» выиграла один из матчей со счетом 8:0.

В следующем туре испанского чемпионата каталонский гранд сразится с «Валенсией».