«Милан» летом может приобрести Юмтити

«Милан» нацелился на защитника каталонской «Барселоны» Самуэля Юмтити, который проводит нынешний сезон на правах аренды в составе «Лечче». Об интересе «россонери» к французу сообщает Calciomercato.

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой «Барселона» решительно намерена избавиться от Юмтити в конце сезона на постоянной основе. «Милан» находится в поисках нового центрального защитника, а Самуэль, демонстрирующий неплохую игру в Серии А в этом сезоне, является привлекательным вариантом.

В нынешнем сезоне Юмтити провёл в чемпионате Италии 12 матчей, где не отметился ни одним результативным действием.