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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» летом может приобрести Юмтити

23 Февраля 2023 • 14:31 Комментировать
Лечче
...
Сассуоло
1 2.55 X 3.10 2 2.95
25.02 22:45

«Милан» нацелился на защитника каталонской «Барселоны» Самуэля Юмтити, который проводит нынешний сезон на правах аренды в составе «Лечче». Об интересе «россонери» к французу сообщает Calciomercato.

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой «Барселона» решительно намерена избавиться от Юмтити в конце сезона на постоянной основе. «Милан» находится в поисках нового центрального защитника, а Самуэль, демонстрирующий неплохую игру в Серии А в этом сезоне, является привлекательным вариантом.

В нынешнем сезоне Юмтити провёл в чемпионате Италии 12 матчей, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Лечче Самуэль Юмтити трансферы футбола - лето 2023
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ЛЕЧЧЕ САССУОЛО
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