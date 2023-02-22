Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Месси без проблем впишется в игру «Барселоны»

22 Февраля 2023 • 22:16 Комментировать
Альмерия
...
Барселона
26.02 20:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в клуб.

Аргентинец по-прежнему не договорился о продлении контракта с «ПСЖ», в то время как действующее соглашение истекает в июне. Недавно отец нападающего встретился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

«Лео знает, что «Барселона» – его дом, – делится мыслями Хави. – Двери клуба для него всегда открыты. Он мой друг, мы постоянно поддерживаем связь. Его возвращение будет зависеть только от него самого и от его желаний. Месси – лучший футболист в истории, для него никогда не составит труда вписаться в игру «Барселоны», – заявил на пресс-конференции наставник каталонцев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Хави Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬМЕРИЯ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Февраля
22:16 · Испания. Ла Лига
Хави: «Месси без проблем впишется в игру «Барселоны»
21:11 · Италия. Серия А
«Реал» планирует усилиться нападающим из Серии А
18:03 · Италия. Серия А
Каррагер: В следующем сезоне Кварацхелия может оказаться в «Реале»
16:54 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» продлил контракт с Витселем
15:19 · Испания. Ла Лига
​Начо: «Реал» сообщил мне, что я смогу остаться»
13:28 · Испания. Ла Лига
​Де Пауль пропустит дерби с «Реалом»
13:17 · Испания. Ла Лига
Звёзды «Барселоны» готовы на жертвы ради возвращения Месси 1
13:15 · Англия. Премьер-лига
​«Реалу» интересен полузащитник «Ливерпуля»
12:25 · Германия. Бундеслига
«Барселона» вряд ли подпишет Павара
11:37 · Германия. Бундеслига
Тухель готов возглавить «Баварию» или «Реал»
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» и «Манчестер Сити» нацелились на итальянского защитника
09:46 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» предложил новый контракт Эрмосо
00:26 · Испания. Ла Лига
Отец Месси обсудил с Лапортой возможное возвращение Лионеля в «Барселону» 3
21 Февраля
21:49 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» продлил контракт с россиянином Ефремовым
20:42 · Испания. Кубок
Дембеле пропустит предстоящий матч с «Реалом»
Все новости
Рекомендуем