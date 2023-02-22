Хави: «Месси без проблем впишется в игру «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в клуб.

Аргентинец по-прежнему не договорился о продлении контракта с «ПСЖ», в то время как действующее соглашение истекает в июне. Недавно отец нападающего встретился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

«Лео знает, что «Барселона» – его дом, – делится мыслями Хави. – Двери клуба для него всегда открыты. Он мой друг, мы постоянно поддерживаем связь. Его возвращение будет зависеть только от него самого и от его желаний. Месси – лучший футболист в истории, для него никогда не составит труда вписаться в игру «Барселоны», – заявил на пресс-конференции наставник каталонцев.