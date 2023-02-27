Хави разочаровался в двух игроках «Барселоны» после поражения от «Альмерии»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес недоволен усилиями своих игроков в поединке против «Альмерии».

Лидеры турнирной таблицы Ла Лиги неожиданно уступили одному из аутсайдеров (0:1), потерпев лишь второе поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата. Известно, что Хави был крайне разочарован игрой своей команды, однако, по данным Mundo Deportivo, выступление двух игроков вызвало у него больше всего вопросов – речь о полузащитниках Серхио Бускетсе и Гави. Рулевой открыто выразил своё недовольство в личной беседе с капитаном.

Несмотря на неудачу, «Барселона» опережает мадридский «Реал» на семь очков после 23-х туров.