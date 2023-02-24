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Чемпионат Испании. Ла Лига

Глеб – о вылете «Барселоны» из ЛЕ: «Полный провал»

24 Февраля 2023 • 22:02 Комментировать
Альмерия
...
Барселона
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26.02 20:30

Бывший белорусский хавбек «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб прокомментировал вылет «сине-гранатовых» из еврокубков.

«Для любого топ клуба ранний вылет в еврокубках — это провал. Хави строит команду, будем верить, что эта неудача только сделает их сильнее», - цитирует Глеба Metaratings.

Бывший футболист добавил, что у руководства «Барселоны», по его мнению, есть доверие к наставнику команды Хави Эрнандесу и вылет из Лиги Европы не скажется на его будущем.

Напомним, что вчера «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» одержал волевую победу над «Барсой» - 2:1. На гол с пенальти от Роберта Левандовски ответили Фред и Антони. Теперь «МЮ» сыграет с «Бетисом» на стадии 1/8 финала, а каталонцам придётся играть исключительно в турнирах внутри Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Александр Глеб Хави Эрнандес
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АЛЬМЕРИЯ БАРСЕЛОНА
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