Запасной голкипер «Барселоны» Иньяки Пенья не горит желанием продлевать контракт с «Барселоной». По информации от Mundo Deportivo, вратарь боится, что не получит игрового времени на фоне конкуренции с Марком Андре Тер-Штегеном.

По сведениям источника, пару недель назад Пенья был готов подписать с «Барселоной» новый контракт. Тем не менее, в последний момент испанец передумал. Действующее соглашение игрока заканчивается в июле, поэтому скоро он может перейти в новую команду на правах свободного агента.

Напомним, недавно в аренде Пеньи был заинтересован турецкий «Галатасарай», но «Барселона» не стала отпускать Иньяки посреди сезона.