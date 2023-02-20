Эрик Гарсия: «Я мало играю, но мои партнёры хорошо справляются и побеждают»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия рассказал, как влияет на него отсутствие игровой практики. Футболисту не просто смириться с этим фактом, но зато он понимает, что команда без него играет хорошо и добывает результат.

«Я мало играю, это сложно, но при этом я понимаю, что мои партнёры очень хорошо справляются, а команда побеждает», – цитирует Гарсию Barca Universal.

Напомним, Гарсия вернулся в «Барселону» летом 2021 года, когда перешёл из «Манчестер Сити». Футболист выходил на поле лишь в одном из четырёх последних матчей «сине-гранатовых» в чемпионате Испании. На счету игрока один гол в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.