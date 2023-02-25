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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо пропустил командную тренировку «Барселоны»

25 Февраля 2023 • 20:59 Комментировать
Альмерия
...
Барселона
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Через 21 ч. 40 мин.

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо не смог тренироваться в общей группе.

Уругваец сыграл 82 минуты в недавнем матче Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», после чего был заменён из-за дискомфорта в приводящей мышце. Сегодня Араухо не принял участие в командной тренировке «сине-гранатовых», однако, как сообщает журналист Хави Мигель, дело не в травме – 23-летний центрбек отсутствовал из-за лёгкой простуды, которая не помешает ему сыграть против «Альмерии» в воскресенье.

В активе Рональда Араухо один забитый мяч и одна результативная передача в 18 матчах во всех турнирах с начала текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Альмерия Рональд Араухо
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АЛЬМЕРИЯ БАРСЕЛОНА
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