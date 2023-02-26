«Барселона» не теряет надежд на подписание полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на 19-летнего футболиста остаётся мадридский «Реал», также к вундеркинду присматривается мюнхенская «Бавария». По данным испанских СМИ, «Барселона» не выбывает из гонки за восходящей звездой, несмотря на финансовые трудности.

В прошлом, напомним, Флориан Вирц признавался, что является поклонником игры Лионеля Месси времён «Барселоны». По слухам, именно каталонский клуб – приоритетный вариант продолжения карьеры для немецкого атакующего хавбека, оценённого порталом Transfermarkt в 70 млн евро.