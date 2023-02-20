Араухо: «Травма мне очень помогла, я проанализировал свои ошибки»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо заявил, что ему помогла травма, из-за которой он пропустил пару месяцев и не сыграл на чемпионате мира, хоть и попал в заявку сборной Уругвая.

«Честно говоря, травма мне очень помогла, я провёл много времени за просмотром видеозаписей и проанализировал свои ошибки. Также я стал намного сильнее в физическом плане», – цитирует Араухо Efe.

Напомним, после возвращения в строй 23-летний Араухо является основным футболистом «Барселоны». Рональд ранее решился на операцию, чтобы не подвергать себя риску получить более серьёзную травму в будущем.