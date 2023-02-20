Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо: «Травма мне очень помогла, я проанализировал свои ошибки»

20 Февраля 2023 • 13:46 Комментировать
Альмерия
...
Барселона
26.02 20:30

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо заявил, что ему помогла травма, из-за которой он пропустил пару месяцев и не сыграл на чемпионате мира, хоть и попал в заявку сборной Уругвая.

«Честно говоря, травма мне очень помогла, я провёл много времени за просмотром видеозаписей и проанализировал свои ошибки. Также я стал намного сильнее в физическом плане», – цитирует Араухо Efe.

Напомним, после возвращения в строй 23-летний Араухо является основным футболистом «Барселоны». Рональд ранее решился на операцию, чтобы не подвергать себя риску получить более серьёзную травму в будущем.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬМЕРИЯ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.02.23 в 23:00
Хетафе Хетафе
Валенсия Валенсия
3.00 2.90 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Февраля
14:05 · Англия. Премьер-лига
Модрич: «Я понимаю, что «Ливерпуль» хочет взять у «Реала» реванш, но мы будем готовы»
13:46 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Травма мне очень помогла, я проанализировал свои ошибки»
13:24 · Англия. Премьер-лига
Тчуамени не поехал с «Реалом» на матч против «Ливерпуля»
11:29 · Испания. Ла Лига
Эрик Гарсия: ««В каждом матче мы хотим показать Хави, что готовы к войне»
11:22 · Англия. Премьер-лига
Модрич, Тчуамени и Камавинга выйдут в стартовом составе «Реала» на матч с «Ливерпулем»
11:13 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на Себальоса
11:03 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет продлить контракт с Хави
10:50 · Германия. Бундеслига
Тюрам остаётся на радаре у «Барселоны»
10:45 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Лига чемпионов – в ДНК «Реала»
10:34 · Испания. Ла Лига
Начо не останется в Ла Лиге, если уйдёт из «Реала»
10:30 · Испания. Ла Лига
Бензема хочет, чтобы Анчелотти остался в «Реале»
10:23 · Испания. Ла Лига
Бензема сомневается, что у него есть будущее в «Реале»
10:07 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер может сыграть левого защитника в матче с «Ливерпулем»
06:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» пропустила лишь семь мячей - это абсолютный рекорд чемпионата Испании после 22 туров
06:40 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес: «Думаю, я показал хороший футбол»
Все новости
Рекомендуем