Бернарду Силва готов перейти в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва открыт к тому, чтобы следующим летом пополнить ряды каталонской «Барселоны». По информации от журналиста Пита О’Рурка, португалец не присоединится к команде Хави Эрнандеса.

Напомним, трансфер мог состояться прошлым летом, но «Барселона» не могла удовлетворить финансовые требования «Манчестер Сити». Англичане требовали за игрока 80 миллионов евро. Впрочем, сейчас этот ценник не снизился, что и остаётся проблемой для руководства «сине-гранатовых».

Силва будет рад перейти в «Барселону», если клуб сумеет найти решение своим финансовым проблемам. На счету Бернарду три гола и пять результативных передач.