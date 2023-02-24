Левандовски – о матче с «МЮ»: «Это была игра уровня Лиги чемпионов»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы на стадии 1/16 финала. Напомним, каталонцы по сумме двух матчей уступили «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:4.

«Это была игра уровня Лиги чемпионов. Сейчас пришло время двигаться дальше и вовремя сделать следующий шаг. Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они всегда поддерживают нас», – сказал Левандовски на послематчевом интервью.

Левандовски вчера открыл счёт в матче на «Олд Траффорд», но «Манчестер Юнайтед» сумел отыграться и добыть волевую победу усилиями Фреда и Антони. «Барселона» продолжает бороться за победу в чемпионате и Кубке Испании.