Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Левандовски – о матче с «МЮ»: «Это была игра уровня Лиги чемпионов»

24 Февраля 2023 • 12:49 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
0:0
Брентфорд
отменен

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы на стадии 1/16 финала. Напомним, каталонцы по сумме двух матчей уступили «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:4.

«Это была игра уровня Лиги чемпионов. Сейчас пришло время двигаться дальше и вовремя сделать следующий шаг. Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они всегда поддерживают нас», – сказал Левандовски на послематчевом интервью.

Левандовски вчера открыл счёт в матче на «Олд Траффорд», но «Манчестер Юнайтед» сумел отыграться и добыть волевую победу усилиями Фреда и Антони. «Барселона» продолжает бороться за победу в чемпионате и Кубке Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Sergey999
24 Февраля 2023 в 12:54
Особенно твоя игра)))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.02.23 в 23:00
Фулхэм Фулхэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.46 3.55 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Февраля
13:01 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Каземиро похож на Роя Кина»
12:49 · Англия. Премьер-лига
Левандовски – о матче с «МЮ»: «Это была игра уровня Лиги чемпионов» 1
12:39 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ проявляют интерес к Балогуну, но «Арсенал» пока не хочет продавать игрока
11:49 · Англия. Премьер-лига
Селлес может остаться на посту тренера «Саутгемптона» до конца сезона
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет купить итальянца с ценником 55 млн евро
08:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» также включается в гонку за Райсом
08:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может расстаться с Фабиньо летом
07:50 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - лидер в гонке за услуги Мэддисона
05:20 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» не отказывается от планов по приобретению нападающего «Удинезе»
04:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл 15-летний талант в Эквадоре
01:37 · Англия. Премьер-лига
Игроки «МЮ» забили 19 голов в сезоне после выхода на замену
00:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и Сака договорились о новом контракте
23 Февраля
23:26 · Англия. Премьер-лига
Беллингем готов перейти в «Ливерпуль», несмотря на риск отсутствия ЛЧ
23:19 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал о том, как трапезничал с Фергюсоном
21:58 · Англия. Премьер-лига
Бенитес: «17 лет назад Дани Алвес едва не перешёл в «Ливерпуль»
Все новости
Рекомендуем