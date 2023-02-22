Отец Месси обсудил с Лапортой возможное возвращение Лионеля в «Барселону»

Хорхе Месси, отец нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, встретился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

35-летний форвард пока не продлил истекающий в июне контракт с «Пари Сен-Жермен». В настоящий момент аргентинец не определился со своим будущим. По данным CatRadio, недавно Хорхе Месси провёл личную встречу с Лапортой, на которой обсуждалось возможное возвращение игрока в «Барселону».

Лионель Месси покинул «Барселону» в 2021 году после долгих лет успешных выступлений в каталонском клубе. В его подписании грядущим летом, как известно, также заинтересованы представители МЛС.