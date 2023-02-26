Эрик Гарсия: «Сделали всё, что было возможно»

В матче двадцать третьего тура испанского чемпионата «Барселона» сразилась с «Альмерией», потерпев сенсационное поражение от аутсайдера чемпионата - всего лишь второе для «Барселоны» в текущем сезоне. Итоги неудачной игры прокомментировал защитник каталонского гранда Эрик Гарсия:

- Мы не могли поддерживать темп, навязанный «Альмерией». Во втором тайме мы старались, сделали все, что было возможно, но не получилось. Был шанс оторваться от «Реала», но мы не использовали его. Остается готовиться к большой игре в четверг, - цитирует слова Эрика Гарсии пресс-служба «Барселоны».