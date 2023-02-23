Трансфер Родри в «Барселону» невозможен

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес не перейдёт в «Барселону» следующим летом. Напомним, главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес хотел видеть хавбека на замену Серхио Бускетсу, который в конце сезона может покинуть «Камп Ноу» на правах свободного агента.

По информации от Mundo Deportivo, сведения о возможном трансфере Родри в «Барселону» оказались ложными, ведь каталонская команда никак не может себе позволить сделку в финансовом плане.

Напомним, Родри ранее уже выступал в чемпионате Испании в составе мадридского «Атлетико» и «Вильярреала», воспитанником которого является футболист.