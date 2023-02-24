Тен Хаг летом вновь хочет попробовать пригласить де Йонга в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг следующим летом планирует вновь попробовать пригласить в команду полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Напомним, полгода назад нидерландец отказался от переезда на «Олд Траффорд».

По информации от журналиста Хави Мигеля, тен Хаг вновь настоит у руководства на том, чтобы приобрести де Йонга. Только проблема заключается в том, что «Барселона» намерена блокировать все попытки манкунианцев. Руководство изменило своё мнение насчёт Френки и хочет сохранить футболиста.

Вчера «Манчестер Юнайтед» выбил «Барселону» из Лиги Европы на стадии 1/16 финала.