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Тен Хаг летом вновь хочет попробовать пригласить де Йонга в «МЮ»

24 Февраля 2023 • 16:03 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Брентфорд
отменен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг следующим летом планирует вновь попробовать пригласить в команду полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Напомним, полгода назад нидерландец отказался от переезда на «Олд Траффорд».

По информации от журналиста Хави Мигеля, тен Хаг вновь настоит у руководства на том, чтобы приобрести де Йонга. Только проблема заключается в том, что «Барселона» намерена блокировать все попытки манкунианцев. Руководство изменило своё мнение насчёт Френки и хочет сохранить футболиста.

Вчера «Манчестер Юнайтед» выбил «Барселону» из Лиги Европы на стадии 1/16 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Френки де Йонг трансферы футбола - лето 2023
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