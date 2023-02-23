Кесси – приоритет для «Интера» на летнее трансферное окно

Полузащитник каталонской «Барселоны» Франк Кесси является главной трансферной целью миланского «Интера» на лето. Об этом сообщает испанское издание Cadena De Sera.

Напомним, Кесси лишь полгода назад присоединился к «Барселоне» на правах свободного агента, перед этим покинув «Милан» – самого принципиального соперника «Интера». В своём первом сезон Франк пока не получает стабильную игровую практику в «Барселоне», поэтому ивуариец уже не раз задумывался об уходе.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Интер» могут провернуть обмен: Кесси отправится к «нерадзурри», а «сине-гранатовые» получат Марсело Брозовича.