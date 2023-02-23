Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кесси – приоритет для «Интера» на летнее трансферное окно

23 Февраля 2023 • 15:22 Комментировать
Болонья
...
Интер Милан
1 5.10 X 3.80 2 1.68
26.02 14:30

Полузащитник каталонской «Барселоны» Франк Кесси является главной трансферной целью миланского «Интера» на лето. Об этом сообщает испанское издание Cadena De Sera.

Напомним, Кесси лишь полгода назад присоединился к «Барселоне» на правах свободного агента, перед этим покинув «Милан» – самого принципиального соперника «Интера». В своём первом сезон Франк пока не получает стабильную игровую практику в «Барселоне», поэтому ивуариец уже не раз задумывался об уходе.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Интер» могут провернуть обмен: Кесси отправится к «нерадзурри», а «сине-гранатовые» получат Марсело Брозовича.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Франк Кесси трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОЛОНЬЯ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Февраля
15:22 · Италия. Серия А
Кесси – приоритет для «Интера» на летнее трансферное окно
14:31 · Италия. Серия А
«Милан» летом может приобрести Юмтити
07:58 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» отклонил 15-миллионное предложение «Интера» по Мавропаносу
07:03 · Италия. Серия А
Румменигге шокирован произошедшим с туринским «Ювентусом»
06:55 · Италия. Серия А
Бывший футболист «Ювентуса»: «Леау» может выиграть «Золотой мяч»
06:32 · Англия. Премьер-лига
Де Лаурентис намекнул на то, что «Наполи» готов продать Осимхена «Манчестер Юнайтед»
05:54 · Италия. Серия Б
Менез: «Горжусь своей карьерой, несмотря ни на что»
05:21 · Италия. Серия А
Жиру пообещал обыграть «Аталанту»
04:36 · Италия. Серия А
Де Дзерби станет тренером «Милана» вместо Пиоли?
04:23 · Италия. Серия А
«Интер» впервые за 13 лет выиграл три домашних матча в ЛЧ кряду
01:03 · Италия. Серия А
Ванда Нара рассказала, как покорила сердце Икарди
00:34 · Англия. Премьер-лига
Осимхену интересен вариант с переходом в «МЮ» слухи
00:14 · Англия. Премьер-лига
Романо рассказал о возможном переходе полузащитника «Наполи» в «Ливерпуль»
22 Февраля
21:11 · Италия. Серия А
«Реал» планирует усилиться нападающим из Серии А 1
18:03 · Италия. Серия А
Каррагер: В следующем сезоне Кварацхелия может оказаться в «Реале»
Все новости
Рекомендуем