«Барселона» и Бускетс ещё не договорились о продлении контракта, решение будет принято в ближайшие недели

Ветеран Серхио Бускетс может покинуть команду, как это уже случилось в Херардом Пике - наставник «Барселоны» Хави Эрнандес уже дал понять, что не будет держать старых друзей в составе именно по причине того, что они «старые».

Как сообщает издание Sport, шансы Бускетса на продление контракта с клубом ухудшились после неудачной игры с «Альмерией», в которой «Барселона» потерпела второе поражение в сезоне. Окончательное решение, уточнил источник, будет принято в ходе ближайших недель.

Напомним, что «Барселона» покинула еврокубки - остались только чемпионат и Кубок Испании.