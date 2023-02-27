«Барселона» потерпела 8 поражений в 70 матчах с Педри, без него – 8 в 29

«Барселона» показывает не самые впечатляющие результаты, когда на поле нет полузащитника Педри.

В воскресенье команда Хави Эрнандеса уступила «Альмерии» в матче Ла Лиги (0:1), проиграв в чемпионате лишь во второй раз за всю кампанию. Как отмечает Opta, данное поражение стало для «Барселоны» восьмым в 29 встречах, когда Педри отсутствовал (с момента дебюта хавбека), в то время как с ним «сине-гранатовые» потерпели то же количество неудач в 70 поединках. Показатель побед в первом и втором случаях тоже значительно отличается – 45% против 73%.

Напомним, что в настоящий момент Педри травмирован. Его возвращение в строй запланировано на середину марта.