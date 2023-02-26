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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альмерия - Барселона: где смотреть прямую трансляцию онлайн

26 Февраля 2023 • 02:22 Комментировать
Альмерия
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Барселона
1 6.30 X 4.70 2 1.48
Через 16 ч. 5 мин.

После раннего вылета из еврокубков «Барселона» может сосредоточиться на внутренней арене, где у команды Хави есть отличный шанс финишировать на первом месте. Для этого нужно продолжать побеждать, в том числе и в поединке против «Альмерии», одного из аутсайдеров, который в последних матчах исключительно проигрывает.

Как скажется на «сине-гранатовых» манчестерское фиаско, и как пройдет игра, смотрим в 20:30 на «Окко Спорт», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Казахстан», «Беларусь 5»,  LaLiga TV, beIN Sports, DAZN, M+, Arena Sport и других каналах. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

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Барселона Альмерия
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АЛЬМЕРИЯ БАРСЕЛОНА
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