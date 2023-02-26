Альмерия - Барселона: где смотреть прямую трансляцию онлайн

После раннего вылета из еврокубков «Барселона» может сосредоточиться на внутренней арене, где у команды Хави есть отличный шанс финишировать на первом месте. Для этого нужно продолжать побеждать, в том числе и в поединке против «Альмерии», одного из аутсайдеров, который в последних матчах исключительно проигрывает.

Как скажется на «сине-гранатовых» манчестерское фиаско, и как пройдет игра, смотрим в 20:30 на «Окко Спорт», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Казахстан», «Беларусь 5», LaLiga TV, beIN Sports, DAZN, M+, Arena Sport и других каналах. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.